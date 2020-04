E’ dell’11,6 per cento la percentuale legata ai nuovi casi di coronavirus registrati, nelle Marche, nelle ultime 24 ore. E’ il dato fornito dal Gruppo Operativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria che parla di 77 nuovi casi positivi su 662 tamponi processati. Ora il numero di contagi rilevati, in regione, dall’inizio dell’emergenza, è di 5503 su 22611 test effettuati.