Coronavirus, per i nuovi contagi la percentuale è bassa e stabile: casi positivi al 2,8 per cento nelle Marche

Bassa e stabile la percentuale dei nuovi contagi rilevati lungo il territorio regionale. Nelle ultime ventiquattro ore ne sono stati rilevati ventotto su 978 tamponi processati nelle ultime ore. In termini percentuali equivale al 2,8 per cento questo significa che ogni cento persone esaminate meno di tre risultano contagiate. Ieri il dato diramato dal Gores forniva una percentuale praticamente identica: 2,9. Alla luce di questo nuovo aggiornamento salgono a 6275 i casi rilevati, in regione, dall’inizio dell’emergenza. I tamponi processati nelle Marche dal 24 febbraio sono 40.123.