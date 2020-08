Coronavirus, ora nel Piceno ci sono 35 casi positivi. Quattordici a San Benedetto, otto a Monteprandone

Se gli aggiornamenti del Gruppo Operativo per l’emergenza sanitaria della regione Marche si fermano alla mezzanotte di ieri, nelle ultime ore sono arrivati altri sei risultati positivi lungo il territorio Piceno. Un dato che porta il numero dei contagi, in Provincia, a quota 35. Per quanto riguarda l’origine dei contagi si tratta di casi collegati alla comitiva ornata dalla Grecia e alla situazione dell’AviCoop di Controguerra. Per altre situazione l’autorità sanitaria è al lavoro. Tutti i positivi sono sttualmente in isolamento così come i loro conviventi.

La città con il numero più alto di contagiati è San Benedetto con quattordici casi positivi. Segue Monteprandone con 8, quindi Acquaviva Picena (2), Grottammare (2). Per quanto riguarda l’entroterra cinque sono i casi presenti ad Ascoli, mentre Castel di Lama e Colli del Tronto contano un contagiato ciascuna.