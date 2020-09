Coronavirus, oggi riunione per decidere sull’apertura del Covid Center di Civitanova. Ma manca il personale

ANCONA – L’Asur è pronta ad aprire la struttura di Civitanova. Si è tenuto un vertice, nella giornata di ieri, tra la dirigente regionale dell’Asur Nadia Storti e il Prefetto di Macerata, Flavio Ferdani che ha fatto da preludio ad una serie di riunioni con i vari operatori sanitari delle strutture ospedaliere per studiare quale sia la migliore strategia da adottare per affrontare la situazione. Il dato preoccupante arriva infatti dal numero dei contagi e dal proporzionale aumento dei ricoveri ospedalieri.

Intanto, nella giornata di oggi, si terrà una riunione tecnica nella quale si discuterà della riapertura del Covid Center di Civitanova Marche prorpio in virtù dell’aumento dei ricoveri. La struttura andrebbe ad alleggerire il carico in tutti gli osepdali delle Marche azzerando i rischi legati alla promiscuità che esisterebbe tra contagiati e non contagiati. Il problema da risolvere, ad ogni buon conto, resta sempre la carenza di personale.