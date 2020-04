Coronavirus, oggi 11 decessi nelle Marche. Morto un settantunenne di Folignano

C’è anche un settantunenne di Folignano, con pregresse patologie, tra le persone decedute nelle ultime ore nelle Marche. L’uomo è morto al Villa Pini di Civitanova Marche dove era stato ricoverato in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni. In tutto, stando all’aggiornamento fornito dal Gruppo Regionale per L’emergenza Sanitaria, sono undici le persone decedute nelle ultime ore nelle Marche. Ora le morti correlate al coronavirus dall’inizio dell’emergenza salgono a 795.