Nuovo record al ribasso di nuovi contagi nelle Marche. Le rilevazioni fornite dal Gruppo Operativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria relative alle ultime ventiquattro ore parlano infatti dell’1,8 per cento di casi positivi. I contagi rilevati sono infatti stati 21 su 1125. Una percentuale così bassa non si era mai verificata prima d’ora in questa emergenza. Ora il numero totale di contagi rilevati nelle Marche è di 6319 su 42.281 tamponi processati dal 24 febbraio.