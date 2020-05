E’ del 2,57 per cento la percentuale di nuovi contagi registrati, nelle ultime ventiquattro ore, in Regione. L’aggiornamento mattutino del Gruppo Operativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria parla infatti di 25 nuovi casi su 970 tamponi processati nei laboratori marchigiani nella giornata di lunedì 11 maggio. Questo aggiornamento porta il numero complessivo di contagi rilevati, dall’inizio dell’emergenza, a 6568 su un totale di 51167 tamponi analizzati.