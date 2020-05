Ventitre contagi rilevati su 991 tamponi processati. E’ il dato contenuto nell’aggiornamento del Gruppo Operativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria relativo alle ultime ventiquattro ore. La percentuale di nuovi casi di positività è di conseguenza del 2,3 per cento, stabile e in linea cone quelle registrate negli ultimi giorni. I casi di contagio rilevati dall’inizio dell’emergenza passano così a 6642 su un numero di tamponi complessivi di 54.804.