E’ del 10,3 per cento la percentuale di nuovi casi positivi nelle Marche registrati nelle ultime ventiquattro ore. Il Gruppo Operativo Regionale per l’emergenza Sanitaria ha infatti rilevato 45 nuovi casi positivi su un totale di 436 tamponi effettuati. Questo aggiornamento porta i casi totali registrati in Regione dall’inizio dell’emergenza a 5426 su un totale di 21949 tamponi effettuati a partire dalla data del 24 febbraio.