Tredici nuovi casi di contagio su 717 tamponi. E’ la rilevazione comunicata questa mattina dal Gruppo Operativo di Emergenza Sanitaria della Regione Marche. La percentuale di nuovi contagi per quanto riguarda le ultime ventiquattro ore è dunque dell’1.8 per cento. Sei sono in provincia di Ancona, 2 a Pesaro Urbino, 2 a Macerata, 3 a Fermo e 0 ad Ascoli.