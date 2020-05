Sono tra i nuovi casi di contagio da coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche. Ne da notizia il Gruppo Operativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria. I tamponi processati nel periodo di riferimento sono stati in tutto 670 con una percentuale di contagi dello 0,4 per cento.I tre casi sono stati registrati ognuno in una diversa provincia: Ancona, Macerata e Pesaro Urbino.