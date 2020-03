Coronavirus, nelle Marche 23 decessi nelle ultime ore. Una donna è morta all’ospedale di San Benedetto

C’è anche una donna di 81 anni nel consueto triste elenco diramato dal Gruppo Operativo per l’emergenza Sanitaria Regionale legato ai decessi correlati al coronavirus in Regione. La donna, di Fano e tra le prime persone contagiate dal Covid 19 ricoverate al Madonna del Soccorso, non aveva patologie pregresse. L’elenco, a livello regionale, oggi conta 23 persone morte negli ospedali di Pesaro, Senigallia, Ancona, Fermo e Camerino.

Il dato di oggi porta il numero complessivo dei decessi, a livello regionale, a 310 dall’inizio dell’emergenza.