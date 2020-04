Coronavirus, nelle Marche quasi 1000 tamponi analizzati. Percentuale di casi positivi delle ultime ore al 16 per cento

Sono stati 913 i tamponi oricesati, nelle ultime ventiquattro ore, nelle Marche. E i casi positivi riscontrati da quegli esami è di 149 vale a dire che i casi di contagio riscontrati sono il 16,3 per cento delle persone sottoposte al test. Quest’ultimo aggiornamento del Gruppo Operativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria sembra confermare la tendenza che vede il numero dei nuovi positivi mantenersi al di sotto del 20 per cento. Ora, a livello complessivo, i casi registrati nelle Marche di contagio da coronavirus dall’inizio dell’emergenza sono 4859 su un totale di 17352 tamponi effettuati.