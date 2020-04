E’ del 4,6 per cento la percentuale di nuovi casi positivi registrati, nelle ultime ventiquattro ore, nelle Marche. Ne da notizia il Gruppo Operativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria che ha diramato i numeri degli ultimi tamponi processati. Sono stati in tutto 1033 e di questi quarantotto sono risultati essere positivi al Covid. Con questo nuovo aggiornamento la percentuale di casi positivi passa a 6175 contagi rilevati dall’inizio dell’emergenza.