Coronavirus, nelle Marche non si registra nessun decesso da trentatrè giorni

Nessun decesso correlato al coronavirus da 33 giorni. Lo ha confermato nelle ultime ore il Gruppo Operativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria fornendo il dato relativo alla giornata di domenica 19 luglio. Il trentatreesimo giorno, appunto, senza morti. Da oltre un mese le vittime del Covid-19, per quant origuarda la regione Marche, sono ferme a 987, con un’età media di 80 anni.

In sensibile calo anche il numero dei marchigiani in isolamento domiciliare: secondo i dati del Gores nelle ultime 24 ore monitorate erano 582 contro i 618 di venerdì. Di questi 26 sono operatori sanitari.