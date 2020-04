Scende al di sotto del 10 per cento la percentuale di nuovi casi di contagio da Covid 19 nelle ultime ore. I tamponi processati nella giornata di sabato sono infatti stati in tutto 997 e di questi 92 sono risultati positivi. Il che porta i casi positivi al 9,22 per cento. I dati diramati dal Gruppo Oprativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria parlano ora di 5303 contagi rilevati dall’inizio dell’emergenza su un totale di 21057 tamponi.