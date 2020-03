Coronavirus nelle Marche, i contagiati sono 394. I decessi salgono a tredici

Salgono a 394 i contagiati da coronavirus nelle Marche e, nelle ultime ore, si è anche verificato un altro decesso, quello di un uomo di 94 anni avvenuto all’ospedale Marche Nord. Il numero dei morti, dall’inizio dell’emergenza sul territorio regionale, sale così a tredici. La provincia di Ascoli continua a non far registrare casi di persone positive ai tamponi.

Dei 394 casi positivi registrati nel resto della Regione 54 sono ricoverati in terapia intensiva, 156 sono ricoverati in strutture ospedaliere ma non in terapia intensiva e 171 persone si trovano in isolamento domiciliare.

L’ospedale di San Benedetto sta attualmente ospitando due pazienti positivi al coronavirus ricoverati in terapia intensiva. Ad Ascoli nessuno.