Coronavirus, nelle Marche calano i contagi. Da metà settembre media giornaliera dei nuovi casi passata da 30 a 22

Calano i contagi nelle Marche. L’analisi dell’andamento dei nuovi casi positivi al Sars-Cov-2 rilevati di settimana in settimana evidenziano come l’ultimo periodo del mese di settembre abbia confermato un trend di decrescita. La media dei casi positivi rilevati nell’ultima settimana è di 22 casi al giorno (154 totali). Un numero inferiore rispetto alla settimana precedente quando la media forniva il numero di quasi ventisette casi al giorno (totale 188 casi) e di quella prima ancora con 30 nuovi contagi quotidiani. Il dato negativo, se raffrontato con la tendenza registrata nel periodo del lockdown, è che questa volta è il Piceno il territorio con il maggior numero di problematiche legate alla presenza del virus, e sempre nella provincia ascolana i contagi sembrano invece andare in controtendenza continuando ad aumentare. Ma anche che, a livello regionale, rispetto al mese di agosto, il virus sembra essersi fatto maggiormente aggressivo creando conseguenze pesanti in alcuni pazienti contagiati. Il calo registrato nelle ultime settimane potrebbe essere legato allo stop al periodo delle vacanze con un notevole numero di persone che sono rientrate dalla villeggiatura portando con sé il virus.