Sono 53 i nuovi contagi rilevati nelle Marche nelle ultime ventiquattro ore. I tamponi processati sono complessivamente 851 portando così la percentuale di nuovi casi positivi al 6,22 per cento. Con questo dato i casi positivi in regione dall’inizio dell’emergenza arrivano a 6111 su un totale di 35107 tamponi processati. Il dato è stato fornito dal Gruppo Operativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria.