ASCOLI PICENO – Salgono a cinquanta le persone contagiate dal Covid 19 in provincia di Ascoli. Mentre sono 396 quelle in isolamento. Di queste 28 presentano sintomi.

All’ospedale di San Benedetto, stando ai dati forniti dal Gruppo Operativo per l’Emergenza Sanitaria regionale, sono attualmente ricoverati 54 contagiati di cui otto in terapia intensiva e dieci in terapia semi intensiva.