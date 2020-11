Coronavirus, nel Piceno ci sono 101 persone ricoverate. In tutta la Provincia attualmente 3.888 casi positivi

Sono dieci, ora, le persone ricoverate in terapia intensiva all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto. Tredici, invece, quelle che si trovano in terapia semi intensiva. Sono alcuni dei numeri forniti dalla Regione relativamente la situazione dei ricoveri nel Piceno e nel resto delle Marche. I dati parlano di un numero complessivo di ricoverati, al Madonna del Soccorso, di 68 persone dal momento che, ai ventitré ricoveri di intensiva e sub intensiva, si aggiungono altri 45 pazienti covid che si trovano nella struttura e che necessitano di assistenza ospedaliera.

Al Mazzoni di Ascoli ci sono invece trentatré pazienti positivi. Cinque in terapia sub intensiva, 25 nel reparto di malattie infettive e tre al Pronto Soccorso. In tutta la provincia le persone ricoverate sono dunque 101

I casi positivi in tutta la provincia sono 3.888, settanta in più rispetto a ieri.