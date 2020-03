Coronavirus, nel Piceno 16 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. 58 ricoverati al Madonna del Soccorso

Sale di sedici unità il numero di contagiati nella provincia di Ascoli Piceno. E’ il dato contenuti nell’ultimo aggiornamento del Gruppo Operativo per l’Emergenza Sanitaria Regionale che nell’aggiornamento odierno parla di 179 positivi al test contro i 163 di ieri mattina. Il Piceno continua comunque ad essere la zona con il minor numero di contagiati a livello regionale. Pesaro continua ad essere la provincia dove si registra il dato maggiore con 1577 persone contagiate dal Covid 19.

Per quanto riguarda l’ospedale Madonna del Soccorso, divenuto ormai da due settimane presidio dedicato ai malati da coronavirus, sono attualmente cinquantotto le persone ricoverate. Rispetto al dato di sabato c’è una persona in più che ha avuto necessitò della terapia intensiva (ieri erano dieci oggi sono undici) mentre in quattordici si trovano in terapia semi intensiva. In tutta la provincia ci sono 363 persone. Di queste 74 presentano sintomi.