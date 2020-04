Coronavirus, morto nelle Marche Zagor Bertolucci. Il cantante dei Camillas

Il mondo della musica, e non solo, sotto choc a Pesaro per la morte di Mirko Bertuccioli, 46 anni, più conosciuto come “Zagor” che insieme a Ruben, Valerio “Toto” Ondadei, ha fondato il popolarissimo gruppo dei “Camillas” notissimo anche per aver aver spopolato nel 2015 nel format “Italia’s got talent” dove sono arrivati in finale e che ha contribuito a lanciarli su scala nazionale. Positivo al Coronavirus le sue condizioni erano peggiorate quasi subito tanto che dal 4 marzo era ricoverato all’ospedale San Salvatore di Pesaro nel reparto di Rianimazione. Fino all’ultimo si è sperato, poi oggi, nel primo pomeriggio, la tragica notizia della sua morte tra sgomento, dolore e incredulità.