Coronavirus, Marche quinta regione d’Italia per numero di contagiati

Le Marche sono la quinta regione d’Italia per numero di contagiati dal coronavirus. La prima regione, come noto, è la Lombardia con 887 contagiati (di cui 406 ricoverati con sintomi). A seguire c’è l’Emilia Romagna con 277 contagi (127 ricoverati con sintomi) e quindi il Veneto con 261 casi di cui 51 in ospedale.

Quindi c’è il Piemonte con un totale di quarantanove casi (undici ricoveri) e poi arrivano le Marche con 25 casi tra i quali dodici ricoverati con sintomi. I dati sono stati forniti dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.