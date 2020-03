Le Marche hanno superato il Piemonte per numero di contagiato. Dopo l’ultimo aggiornamento del Gores che ha portato il numero dei casi positivi sul territorio regionale a 899, la nostra regione è ora la quarta in Italia per numero di contagiati.

E’ quanto contenuto nell’aggiornamento fornito nel pomeriggio dalla Protezione Civile Nazionale. Prima delle Marche c’è ora il Veneto che finora ha fatto registrare 1937 casi positivi.