Coronavirus, l’aggiornamento della Protezione Civile. “Quattro persone decedute nelle Marche”

Il bollettino pomeridiano della Protezione Civile Nazionale parla di quattro persone decedute nelle Marche per un totale di ottanta persone contagiate. Trentaquattro di loro sono ricoverati con sintomi e quindici sono in terapia intensiva.

In trentuno, lungo il territorio regionale, sono invece in isolamento domiciliare. In tutti i casi, tra contagiati e persone purtroppo decedute, sono ottantaquattro. Non risultano ancora dimissioni per guarigione. Le marche continuano ad essere la quinta regione regione per numero di contagiati dopo Lombardia (1497), Emilia Romagna (516), Veneto (345) e Piemonte (82).