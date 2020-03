Nelle Marche è attivo tutti i giorni 8- 20 un numero regionale per chiarire dubbi su sintomi e procedure da seguire per il coronavirus. Le linee, nelle ultime ore, sono salite da quattro a dieci. Al numero 800.936677 rispondono medici specializzandi e personale sanitario formato. Attivato anche un numero whatsapp (334.6392744) per la comunicazione dei non udenti.