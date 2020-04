Coronavirus, in campo anche il Soccorso Alpino e Speleologico. “Gli appassionati di montagna stiano a casa”

Lungo questo week end, come durante lo scorso fine settimana pasquale, il Soccorso Alpino della regione Marche ha effettuato opera di prevenzione sulle attività svolte in montagna con i rischi che l’emergenza Covid-19 comporta. Gli operatori hanno esortato tutti i trasgressori al rapido rientro presso le proprie abitazioni ricordando loro le sanzioni amministrative e le conseguenze penali derivanti dalla inosservanza delle norme vigenti.

“Considerando i rischi di contagio per lo svolgimento di attività non essenziali – spiegano dal Cnsas – vista la possibilità di esporre i soccorritori a rischi evitabili, vista la necessità di non implementare l’impegno del servizio sanitario nazionale già oberato di lavoro straordinario, esortiamo ancora una volta tutti gli appassionati di montagna e delle attività sportive ad essa collegate a restare responsabilmente a casa in attesa che la situazione si normalizzi al più presto”.