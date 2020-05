Coronavirus, il comitato etico regionale sospende la sperimentazione della terapia al plasma. E’ l’unico caso in Italia

Il Comitato Etico Regionale ha sospeso la sperimentazione della terapia al plasma per pazienti contagiati dal coronavirus. L’organismo ha deciso di non concedere il via libera nelle Marche creando così un caso che finora, in Italia, non ha precedenti. Tutte le altre regioni coinvolte nel progetto sperimentale hanno infatti approvato il protocollo.

Con la sospensione del comitato etico provocherà lo stop dell’iter nei tre ospedali marchigiani scelti per la sperimentazione, vale a dire Torrette, Pesaro Marche Nord e Fermo. Dal comitato preciasno che non si tratta di una bocciatura ma di una sospensione del giudizio e le motivazioni ufficiali di questa scelta saranno rese note nella giornata di domani.