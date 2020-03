Coronavirus, i sambenedettesi contagiati ora sono 43. “La situazione è sotto controllo”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Salgono a quota 43 i sambenedettesi positivi al coronavirus. La conferma arriva dal sindaco Pasqualino Piunti che però definisce la situazione “sotto controllo”.

“San Benedetto è la città con più densità abitativa delle Marche”, precisa il primo cittadino. “Percentualmente il dato non è negativo. Stiamo lavorando in sinergia con l’Asur per far sì che i cittadini siano controllati col tampone in maniera sempre più numerosa, questo provoca un aumento di casi”.

Riguardo ai fondi governativi, Piunti chiede ai residenti di attendere indicazioni dal Municipio: “Da domani andremo in giunta per l’assegnazione dei contributi straordinari per la povertà. Si sta riunendo il gruppo di lavoro per stabilire i criteri, sarà cura del Comune informare gli aventi diritto. Si sconsiglia di venire direttamente in comune, saremo noi a dirvi come fare”.