Per la quinta volta negli ultimi venti giorni, nelle Marche non si registrano decessi correlati al coronavirus. L’ultimo aggiornamento del Gruppo Operativo Regionale per l’emergenza sanitaria ha infatti fornito una buona notizia: zero morti nelle ultime ventiquattro ore.

Dall’inizio dell’emergenza sono state le vi 987ttime nella nostra regione. Nelle Marche sono morti 591 uomini e 396 donne, con un’età media di 80,5 anni; il 94,9% di loro aveva malattie pregresse.