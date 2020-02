Coronavirus, ecco cosa sta succedendo lungo il territorio. Primo tampone fatto a Monteprandone

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al netto del video che, da ore, sta circolando su Facebook, ci sentiamo in dovere di spiegare quale sia la situazione in corso lungo il territorio dal momento che dopo la pubblicazione di quel filmato si sta generando un allarmismo del tutto ingiustificato. Ecco cosa sta realmente accadendo lungo il territorio. Dall’Area Vasta 5 fanno sapere che il primo tampone domiciliare è stato effettuato nel Comune di Monteprandone (e non a San Benedetto) ad un giovane che per lavoro era transitato presso la stazione di Codogno e poi aveva proseguito in direzione di Cremona in taxi. Tornato a casa ha accusato sintomi compatibili con quelli del Coronavirus e rientrando nella tipologia dei casi sospetti, in quanto entrato nella cosiddetta area rossa lombarda è scattata la profilassi.

Il tampone salivare verrà ora inviato al centro di virologia di Torrette ad Ancona e se avrà riscontro positivo anche all’Istituto Superiore della Sanità. Nel frattempo, il direttore generale dell’Av5 è in riunione ad Ancona con il Gores e al momento non si hanno conferme su un possibile secondo caso sospetto, quello di San Benedetto del Tronto. Nella tarda mattinata un video ha iniziato a circolare viralmente sui social.

Qualcuno ha ripreso due ambulanze ferme sotto ad un palazzo a San Benedetto, con il personale sanitario che ha adottato tutti i dispositivi di protezione, ma le uniche informazioni a riguardo parlano di un paziente che ha chiamato il 118 per una grave insufficienza respiratoria, un 30enne con sospetta polmonite ora trasferito all’ospedale “Murri” di Fermo, dove il reparto di malattie infettive è il riferimento per tutte le Marche del Sud in casi sospetti.