Coronavirus, dopo due mesi torna un paziente in terapia intensiva. Oltre trenta nuovi casi nelle Marche, non accadeva da inizio maggio

Un nuovo paziente in Terapia intensiva a Marche nord e aumento dei degenti per Covid-19 da 8 a 11 in 24 ore nella regione. Lo comunica il Gores. Le Terapie intensive marchigiane si erano completamente svuotate il 9 giugno scorso e per due mesi non vi erano stati ricoveri correlati all’emergenza coronavirus nei reparti in questione.

Attualmente ci sono dunque un paziente in Intensiva a Marche Nord e altri dieci in reparti di Malattie Infettive (uno a Fermo, tre ad Ancona e sei a Marche Nord). I guariti passano da 5.831 a 5.842 mentre i positivi in isolamento domiciliari salgono da 161 a 179 e anche gli isolati in casa per contatti con contagiati aumentano da 1.435 a 1.462(195 presentano sintomi, 44 sono operatori sanitari). Quatto gli ospiti di strutture territoriali, nello specifico la Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) di Campofilone.

Impennata di casi di contagio da coronavirus nelle ultime 24ore nelle Marche: ne sono stati rilevati 32. Era dagli inizi di maggio che il numero dei positivi in un giorno non superava quota 30