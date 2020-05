Coronavirus, domani i primi ricoveri al Covid Hospital di Civitanova

I primi 6-7 pazienti affetti da coronavirus saranno ricoverati domani pomeriggio nel nuovo Covid Center di Civitanova Marche, allestito nella Fiera. A darne notizia all’ANSA è il direttore dell’Area Vasta 3, Alessandro Maccioni: “saranno ricoverati nei reparti di terapia intensiva e sub intensiva”. I primi pazienti che verranno trasferiti a Civitanova arriveranno dall’ospedale covid di Camerino. L’annuncio del loro arrivo coincide con un ordine di servizio per il reclutamento di anestesisti per il Covid Center, provenienti da altre strutture sanitarie del territorio. Trasferimento contestato dai varie sigle sindacali che lo considerano “un atto di forza”, che provoca anche l’impoverimento di altri servizi. Sotto accusa anche “l’indisponibilità” da parte della Regione Marche ad un confronto con le parti sociali. Il progetto è criticato ora da parte del Pd.