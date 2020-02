Conte tiene le scuole aperte nelle Marche: “Non si giustifica la chiusura degli istituti in aree non toccate dal contagio”

La bozza di ordinanza preparata in mattinata non prevedrebbe, per le Marche, la chiusura delle scuole. Lo ha affermato il presidente del consiglio Giuseppe Conte che ha parlato di tre livelli di provvedimenti.

Il primo è quello già adottato per le zone definite “epicentri” del coronavirus. Il secondo livello è relativo a quello delle zone limitrofe dove si sono registrati casi di contagio mentre il terzo, quello attualmente legato alle regioni come le Marche, dove non ci sono casi di contagio, dove si adotteranno misure precauzionali ma non drastici. “Non si giustifica, in quell’area, la chiusura delle scuole” ha detto il presidente del consiglio.

La bozza di ordinanza è stata comunque messa a disposizione di tutte le istituzioni regionali per eventuali modifiche. Nel pomeriggio sarà resa ufficiale.