Coronavirus, altri 31 decessi nelle Marche. Morta una 68enne di San Benedetto

Parla di altri trentuno decessi l’aggiornamento del Gruppo Operativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria. In ventitre di questi casi però si tratta di decessi avvenute non nelle ultime ore ma nei giorni scorsi. Soltanto ora è arrivata la diagnosi di positività al covid – 19. Tra i morti di quest’ultimo elenco c’è anche una donna di 68 anni di San Benedetto, deceduta al Madonna del Soccorso. Il decesso è comunque avvenuto nei giorni scorsi ma, come detto, il risultato del tampone è arrivato soltanto oggi. Si tratta della seconda vittima sambenedettese dall’inizio dell’emergenza.