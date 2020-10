Coronavirus, a San Benedetto due casi positivi in una scuola. Lunedì classi chiuse per sanificazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Due alunni di una scuola sambenedettese sono risultati positivi al Sars Cov 2. I tamponi sono stati processati nelle ultime ore ed hanno evidenziato situazioni di tipo “familiare” vale a dire che i ragazzini sono stati contagiati all’interno delle proprie abitazioni da altre persone positive e, evidentemente, asintomatiche. Nelle due classi frequentate dai contagiati saranno sospese le attività didattiche nella giornata di lunedì al fine di permettere la sanificazione. I compagni di classe saranno sottoposti, ovviamente, al tampone. L’Asur ha provveduto ad avvisare tutte le persone che sono potenzialmente a rischio contagio, dai compagni di classe ai docenti. Chi non è stato avvisato non è persona che ha rischiato il contagio.

Scendendo nel dettaglio dei casi si tratta di due alunni delle primarie, le scuole Caselli di via Moretti. E’ in corso di valutazione un’altra situazione che riguarda un altro istituto che si trova a San Benedetto. Una notizia che conferma quanto delicata sia la situazione nell’ambito scolastico. Proprio per questo motivo il sindaco Pasqualino Piunti ha convocato, per la settimana entrante, una riunione con il dirigente del Sisp, il dottor Claudio Angelini e i dirigenti dei tre istituti scolastici complessivi cittadini.