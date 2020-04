Coronavirus, 233 contagiati in provincia di Ascoli. A San Benedetto tredici persone in terapia intensiva

Ci sono tredici persone ricoverate al Madonna del Soccorso in terapia intensiva. E’ uno dei dati che fa parte dell’aggiornamento di metà giornata del Gruppo Operativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria delle Marche che ferma il numero dei contagiati, in provincia di Ascoli, a 233.

Complessivamente sono cinquantuno i ricoverati nel covid hospital di San Benedetto mentre nel Piceno le persone in isolamento sono 356. Settantasei di loro accusano dei sintomi mentre 18 sono operatori sanitari.