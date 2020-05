Coronavirus, 20 nuovi contagi su 865 tamponi processati. Percentuale al 2,3 per cento

Rimane stabile la percentuale dei nuovi contagi nelle Marche. Il dato diramato questa mattina dal Gruppo Operativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria parla di venti nuovi casi positivi al coronavirus su 865 tamponi processati stabilendo così una percentuale del 2,3 per cento. In linea con quella comunicata nelle scorse ventiquattro ore. Con questo aggiornamento il numero complessivo di casi positivi dall’inizio dell’emergenza arriva ora a 6588 su 52041 tamponi processati.