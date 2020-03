Coronavirus, nuova crescita dei contagi. 196 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Ma aumentano anche i tamponi effettuati

Nuovo aumento dei contagi da coronavirus nelle Marche. Nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 196 ma, va detto, aumenta anche il numero dei tamponi effettuati che sono stati, nello stesso lasso di tempo, 537. Si tratta del numero di test più elevato dall’inizio dell’emergenza nella nostra Regione.

Il dato odierno indica che il 36,4 per cento dei tamponi effettuati è risultato positivo. Ieri, quando i contagiati da coronavirus erano stati 129 (127 + 2 diagnosi arrivati in un secondo momento) su 335 tamponi effettuati, la percentuale dei casi positivi era stata del 38,5 per cento. I numeri di lunedì mattina fornivano invece una percentuale di tamponi positivi pari al 36,3 per cento di quelli analizzati. Il picco registrato relativamente alla giornata di sabato 14 marzo, quando il numero dei nuovi contagiati era stato di 235 (dato ad oggi più elevato dall’inizio dell’emergenza nelle Marche) aveva fatto registrare una percentuale del 60,8 per cento.

Nelle ultime quarantotto ore si era registrata una frenata che aveva portato i nuovi contagi a scendere dai 235 di domenica ai 120 di lunedì e ai 127 di ieri. Ieri, però, è anche stata la giornata segnata dal maggior numero di decessi con quattoridici morti in ventiquattr’ore e l’arrivo di altre otto diagnodi, per dei decessi avvenuti nei giorni precedenti, che hanno confermato la presenza del coronavirus.