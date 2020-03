L’ultimo aggiornamento fornito dal Gruppo Operativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria parla di 185 tamponi positivi su 547 effettuati. Vale a dire che la percentuale di casi positivi, sulle analisi fatte nelle ultime ore, è del 33,8 per cento del totale. Il numero di tamponi eseguiti, nelle Marche, dall’inizio dell’emergenza supera così i 10mila tamponi per un totale di casi positivi di 2558. Di seguito proponiamo i grafici del Gores: