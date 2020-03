Coronavirus, 141 nuovi contagiati su 745 esami. La percentuale di positivi delle ultime 24 ore scende al 19 per cento

Centoquarantuno positivi su 745 esaminati, nelle ultime ore, nelle Marche. E’ il dato fornito in mattinata dal Gruppo Operativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria relativo all’andamento delle persone positive al Covid 19. I numeri relativi alla giornata di lunedì dicono che il 18,9 per cento dei tamponi effettuati risulta positivo. Il restante 81,1 è risultato negativo. Il dato di ieri, relativo alla giornata di domenica, parlava del 23 per cento mentre quello delle ventiquattro ore precedenti del 21%. Ora, lungo il territorio regionale, il dato complessivo delle persone positive al virus è di 3825 su un totale di 11724 tamponi effettuati.

Ecco i grafici diffusi dal Gores Marche