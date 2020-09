Coronavirus, 14 nuovi positivi nel Piceno, anche un’infermiera. Tanti assenti nelle scuole dei contagi

Sono quattordici i nuovi casi di positività al Covid 19 registrati nelle ultime ore nel territorio della provincia di Ascoli. I casi sono stati rilevati nei comuni di Ascoli, Monteprandone, Offida, Acquaviva Picena, Folignano e Castorano. Continuano nel frattempo le verifiche nei due istituti di Ascoli dove sono stati registrati i casi dei due studenti contagiati e, come previsto, nel momento in cui sono trapelati i nomi delle due scuole, gli istituti hanno fatto registrato un elevato tasso di assenteismo degli studenti ed era questo il motivo per il quale si era chiesto di non rendere noti quali fossero i plessi interessati da quei casi. Tra i nuovi casi positivi c’è anche quello di un’infermiera dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.