Sono 135 i casi positivi al coronavirus rilevati nelle ultme ore. Ne da notizie, come ogni mattina, il Gruppo Operativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria delle Marche. I tamponi effettuati sono stati complessivamente 735 il che porta la percentuale di contagiati al 17,9 per cento.Con quest’ultimo dato il numero di contagiati sul territorio regionale, dall’inizio dell’emergenza, arriva a 4230 su un totale di 13678 tamponi processati.