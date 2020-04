Coronavirus, 126 nuovi contagi nelle Marche su 776 tamponi. Percentuale di casi positivi al 16,6 per cento

Parla di centoventisei nuovi contagi nelle Marche, l’aggiornamento mattutino del Gruppo Operativo Regionale per l’Emergenza Sanitaria. Il dato è relativo ai risultati delle analisi di 776 test processati nelle ultime ventiquattro ore dai laboratori che si trovano in Regione. La percentuali di casi positivi, per quanto riguarda le ultime ore, sim antiene al di sotto del 20 per cento: è infatti del 16,6 per cento. Il numero complessivo di casi positivi che si sono registrati dall’inizio dell’emergenza hanno ora superato quota 5mila. Sono infatti 5084 su un totale di 18970 campioni processati.