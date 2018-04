SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vigili del fuoco in azione, in via Manzoni a San Benedetto per il cornicione di una struttura che si trova a ridosso dell’ intersezione con la statale.

I pompieri sono stati chiamati su segnalazione di alcuni pezzi di intonaco potenzialmente pericolosi presenti sul cornicione che sarebbero potuti cadere.

Sul posto sono intervenuti due mezzi, uno partito da San Benedetto e l’altro da Ascoli.