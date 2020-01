Convivono da trent’anni ma il Comune si rifiuta di seppellirli insieme perché non sono sposati. L’assurda vicenda di Alba Adriatica

ALBA ADRIATICA – Ha dell’incredibile la denuncia che arriva dall’ex consigliere comunale di Alba Adriatica Daniele Caponi che, la scorsa settimana, si è visto rifiutare la tumulazione nella cappella di famiglia della compagna del padre defunto. Il motivo? I due non erano sposati ed il regolamento cimiteriale non prevede l’ingresso della bara di un non familiare. Il tutto malgrado i due convivessero da trent’anni.

Il padre di Caponi, morto nei mesi scorsi, aveva infatti perso la moglie alla fine degli anni Ottanta e, nel 1990, aveva incontrato la nuova compagna. “Nel 1988 – spiega l’ex consigliere comunale – ho perso mia madre, dopo un paio di anni mio padre ha avuto la fortuna d’incontrare una donna che ha dato di nuovo un sorriso a mio padre e nei nostri confronti ha avuto sempre un affetto amorevole”.

Il padre di Caponi ha sempre chiesto ai figli, in caso di sua mancanza, di prendersi cura della donna e, in caso di sua morte, avrebbe trovato posto vicino alla sua tomba nella cappella di famiglia. “Il primo di aprire mio padre è venuto a mancare – continua Caponi – e subito noi figli ci siamo occupati amorevolmente di Maria fino a quando si è spenta in modo sereno il 30 dicembre. A questo punto ci siamo adoperati per esaudire l’ultimo volere di mio padre, ma è arrivata l’amara sorpresa”.

Il Comune di Alba Adriatica ha impedito la tumulazione di Maria nella cappella di famiglia. “Si tratta di una convivenza (comprovata dallo stesso stato di famiglia) di quasi 30 anni per il comune non è sufficiente e ci invitano a parcheggiare Maria in un loculo provvisorio(dietro pagamento di 1000 euro in qualità di acconto) in attesa che si costruiscano nuovi loculi”.