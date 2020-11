Continua l’allerta meteo, stop pioggia ma forte vento e mareggiate nella giornata di sabato. “Raffiche fino a burrasca”

Il dipartimento regionale di Protezione Civile delle Marche ha diramato una nuova allerta meteo relativa all’intera giornata di sabato 21 novembre. Il bollettino non parla di pioggia ma alza il livello di attenzione per quanto riguarda il vento e le mareggiate. In particolar modo si parla di vento da nord-est, con raffiche fino a burrasca lungo la fascia costiera e fino a tempesta sui rilievi appenninici.

“Il mare – viene spiegato nell’avviso – sarà agitato, con onda da nord-est. Possibilità di mareggiate”.