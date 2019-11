Con un piede di porco entra nel bar e ruba i gratta e vinci

ALBA ADRIATICA – E’ arrivato a piedi utilizzando un piede di porco per entrare in un bar che si trova lungo la Statale 16 ad Alba Adriatica. Con l’arnese ha forzato la porta ed è entrato. Ha agito così il ladro che nella notte è riuscito a portar via diversi gratta e vinci da un locale di Alba Adriatica che ha visitato nel cuore della notte.

L’uomo, al termine del blitz ladresco, così come era arrivato se ne è poi andato: a piedi. Per pochissimi minuti i carabinieri, giunti sul posto, non lo hanno intercettato. Probabilmente ha raggiunto un’auto parcheggiata a poca distanza ma lontana dalle telecamere che lo hanno ripreso in azione.