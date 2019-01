Con un bisturi in tasca aggredisce un barista

FERMO – Nella decorsa nottata una pattuglia della sezione radiomobile del Norm della compagnia dei carabinieri di Fermo, interveniva nei pressi di un esercizio pubblico sito in piazza del Popolo, a seguito di una segnalazione di disturbi causati da giovani in stato di ubriachezza.

Appena giunti i militari hanno interrotto l’aggressione da parte di un giovane ai danni di un esercente. Il giovane, pregiudicato, tossicodipendente trentenne, del luogo, ha iniziato ad inveire e a aggredire con calci pugni il capo servizio, insieme a un altro suo amico, che subito dopo si dileguava per le vie del centro storico.

Il trentenne Veniva dichiarato in stato di arresto per la resistenza e violenza a pubblico ufficiale,. Nel corso della perquisizione personale veniva rinvenuto sulla persona un bisturi. Il giovane in stato di arresto sarà processato per direttissima nella mattinata di domani al tribunale di fermo. Il capo servizio visitato dai sanitari dell’ospedale di fermo non ha riportato gravi lesioni. L’altro giovane che è stato identificato è stato denunciato alla procura della repubblica di fermo per i medesimi reati.